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11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi

Van’da Ajans Asya Fuarcılık tarafından 11’incisi düzenlenen ve 3 Ekim’e kadar devam edecek olan “Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” yoğun ilgi görüyor.

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından 11'incisi düzenlenen ve 3 Ekim'e kadar devam edecek olan “Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” yoğun ilgi görüyor.


Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve il protokolün açılışını gerçekleştirdiği fuar, renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Yurt içinden 51, yurtdışından 16 standın kurulduğu fuara, olan yoğun ilgi dikkatlerden kaçmadı.



81 ilden gelen yöresel lezzetler standına yoğun ilgi


11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında yöresel lezzetlerin yer aldığı stant, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Stantta Edirne'den Hakkari'ye, Hatay'dan Sinop'a 81 ilin birbirinden değişik, renkli ve lezzetli ürünleri yer alıyor.


Çarşı merkezinden her saat başı ücretsiz servislerin kaldırıldığı fuar 3 Ekim tarihine kadar devam edecek.

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