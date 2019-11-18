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11 hırsızlık olayının şüphelileri, 57 güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalandı

Van’da 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin 57 güvenlik kamerasını 127 saat incelemesi üzerine yakalandı.

Van'da 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin 57 güvenlik kamerasını 127 saat incelemesi üzerine yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ekim-14 Kasım 2019 tarihleri arasında İpekyolu'nda 8, Tuşba'da 2 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere 5 oto hırsızlığı, 4 kablo hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık ve 1 hayvan hırsızlığı olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Oluşturulan özel ekip tarafından hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, olayların meydana geldiği yerlerin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan toplam 57 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 127 saat incelendi. Görevlilerimizce yapılan çalışma sonucunda, olayları gerçekleştirenlerin E.B., E.K. ve T.Y. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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