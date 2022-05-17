‘120 Tarihinin İzinde' projesiyle Van'ın tarihi ve kültürü tanıtılacak

Van'da hayata geçirilen ‘120 Tarihinin İzinde' projesiyle kentin tarihi ve kültürü tanıtılacak.

Van'ın ilk TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı projesi olma özelliğine sahip, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün yürütücülüğünde ve Van YYÜ akademisyenlerinin uzmanlığında gerçekleşecek projenin açılış programı yapıldı. Açılış programına YYÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Yusuf İpek, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, Yusuf Gökçenay BİLSEM Müdürü Refik Bayram, proje koordinatörü olan Edremit BİLSEM Müdürü Abdulkadir Sağlam, akademisyenler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Van Yusuf Gökçenay BİLSEM Müdürü Refik Bayram, bugün açılışını yaptıkları projenin Van'ın bu çerçevedeki ilk projesi olma unvanına sahip olduğunu belirterek, “120 Tarihinin İzinde projesi umarız ki, bu alanda ilimiz ve kurumumuz için yeni bir gelişim ve değişim için ilk adım olarak bundan sonra gerçekleşecek tüm çalışmalarda yeni işbirlikleri, yeni girişimleri ve yeni projeleri beraberinde getirerek, özellikle geleceğimizi temsil eden öğrencilerimize büyük katkı sağlar” dedi.

Proje koordinatörü olan Edremit BİLSEM Müdürü Abdulkadir Sağlam da, projeyle ilgili bilgiler verdi. Sağlam, “Projenin hedef kitlesini, Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına, ilimizdeki değişik okullarda öğrenim görmekte olan öğrenciler ile Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerindeki bilim ve sanat merkezlerine devam eden toplamda 120 öğrenciden oluşmaktadır. Proje bünyesinde gerçekleştirilecek etkinlikler; uygulamalı kazı çalışmaları, Urartular dönemine ait eşyaları tasarlayıp yapma, Urartu ritimleri, Urartu diline farkındalık oluşturma, mobil uygulamalarla oyunlaştırarak kültürel değerlerin aktarılması, eski Van şehri ve eski Van evleri etkinlikleri, yapılan eşyaların sergilenip tartışılması, puzzle yapımı, drama ve hat yazısı çalışmaları olarak planlanmıştır. Proje iki grup halinde gerçekleşecektir. İlk grup 16-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşirken, diğer grup 23-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal ise, Van genelinde gerçekleşen bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki başarılardan bahsederek, “TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasında en fazla başvuru yapan iliz. Projenin ilimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe de, eğitimin sınıf ortamlarının dışına çıkıldığı takdirde daha verimli olduğunu ifade ederek, 120 Tarihinin İzinde projesinin bu anlamda çok değerli olduğunu ifade etti.

Açılış töreni sonunda eğitmenler eşliğinde etkinliklerin startı verildi.