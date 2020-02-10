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13 göçmeni arama çalışması yapılamadı

Van’ın Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgeye sevk edilen ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışma yapamadı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgeye sevk edilen ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışma yapamadı.


Önceki gün jandarma ekiplerine ihbar yapılmasına rağmen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çalışma başlatılamamıştı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, etkisini arttıran tipi ve kar yağışı nedeniyle çalışma yapamadı.


Yetkililer, Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgede hava şartlarının düzelmesiyle yeniden ekiplerin sevk edileceğini belirtti.

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