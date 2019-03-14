Van'ın Özalp ilçesindeki Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikle 14 Mart Dünya Pi Günü kutlandı.

Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Ahmet Dağ ve Milli Eğitim Şube Müdürü Zeki Çelik, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. ‘Pi' sayının önemi hakkında bilgi verilmesiyle başlayan program, çeşitli gösterilerin ardından Pi şeklinin oluşturması ve pilav dağıtımıyla son buldu.