İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 kişilik minibüsten 34 kaçak göçmen çıktı

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kişilik minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kişilik minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı.


Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Başkale karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 19 Afganistan, 15 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 34 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak minibüs şoförü organizatör gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kaçak göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.