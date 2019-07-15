15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne atlarıyla geldiler

Van'ın Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katılan 6 genç atlarıyla birlikte kortejde yürüdü. Atlı gençlerin bu davranışı vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Erciş halkı ellerindeki Türk bayraklarıyla programın düzenlendiği Kaymakamlık bahçesine akın etti. Binlerce kişinin katıldığı programda vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun FETÖ" sloganları attı. Ellerine Türk bayraklarını alan 6 genç ise kortejin geçtiği Vanyolu Caddesi'nde ön sırada atlarıyla yürüyerek birlik mesajları verdi. Atlı gençlerin bu davranışı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yürüyüş sonrası vatandaşlar tekrar alanda toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyan vatandaşlar düşmana korku, dosta güven verdi. Programda bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Bugün 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir araya geldik. Erciş'te devletin ve milletin birlikteliğini görmenin en büyük göstergesi tüm sivil toplum üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınlarımız ve vatandaşlarımız bir araya geldi. 15 Temmuz, demokrasi zaferi ve milli iradenin en iyi vurgusudur. 15 Temmuz'da bizleri destekleyen tüm vatandaşlarımız; hakkına, hukukuna, atletine ve özgürlüğüne en büyük mücadele göstermişlerdir. 15 Temmuz aynı zamanda milli birliğimizin ve beraberliğimizin en önemli göstergesidir. 15 Temmuz gecesi sokaklarda tıpkı Çanakkale ve İstiklal savaşlarında olduğu gibi milletin tüm fertleriyle birlikte tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini ortaya koymuş ve istiklaline ve istikbaline hiçbir zaman helal getirmemiştir. 15 Temmuz'da, FETÖ hain çetesi tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmış, ancak milletimizin ülkemizin bekası için fedakarca bir direniş göstererek, terör örgütüne karşı her türlü planlara engel olmuştur. Bu bağlamda FETÖ ile mücadelenin bir beka meselesi olduğu akıllardan hiçbir zaman çıkarılmamalıdır" dedi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, FETÖ ile sürekli mücadele vurgusu da yaparak, "FETÖ, önce yargı ve polis içindeki mensuplarıyla ardından da kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde kümelenmiş üniformalı teröristleriyle ülkemizin geleceğine kastetmiş. FETÖ terör örgütüyle olan mücadele yurt içi ve yurt dışında hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir. Bizler şu an Erciş meydanındayız. FETÖ terör örgütünü kınıyoruz. Rabbim bir daha memleketimize böyle acı yaşatmasın. Şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize acil şifalar,şehit yakınlarımıza da Allah'tan sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 3 gaziye şeref madalyaları takdim edildi. Sinevizyon gösterisi, okunan sala, mevlit ve Kuran tilaveti ile devam eden program geç saatlere kadar devam etti.

Programa 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, yargı mensupları, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, oda başkanları, şehit yakınları, gazi ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.