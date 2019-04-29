17. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği

Van'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu sene 17'ncisi düzenlenen ‘Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin startı verildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen “Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği”, valilik önünden Van Devlet Tiyatrosuna kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle start aldı. Kortej yürüyüşü sırasında masal kahramanlarının kostümlerini giyen animatörler, müzik eşliğinde çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Van Devlet Tiyatrosu salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden şenlikte konuşan Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu festivallerin önemine değinerek, “Geçen hafta Diyarbakır'da düzenlemiş olduğumuz yerli oyunlar festivalimiz vardı. Onun devamında da çocuklarımıza dönük uçurtma şenliğinin üçüncüsünü gerçekleştirdik. Buna yaklaşık 3 bin çocuğumuz katıldı. Şu anda Ankara'da devam etmekte olan ‘Küçük Hanımlar Küçük Beyler' festivalimiz var. Orda da on gün süresince hem Türkiye'deki devlet tiyatrolarında oynanan oyunları hem de dünya tiyatrosundaki çocuk oyunlarını Ankara'ya davet ettik. Yaklaşık 205 temsil yapacaklar” dedi.

Van'da çocuk şenliğinin 17'nci yılına ulaşmasının önemli olduğuna değinen Kurt, “Memleketimizin her bölgesi çok güzel, çok kıymetlidir. Biz hem yerli yazarlarımıza sahip çıkacağız hem de oynadığımız oyunları ülkemizin en batısından en doğusuna, güneyine, kuzeyine kadar götüreceğiz. Van, bu anlamda çok şanslı illerimizden birisi. Çünkü devlet tiyatromuz her akşam burada perde açıyor. Çeşitli oyunlar görüyor, turneler geliyor, çocuk oyunlarımız oluyor. Ben birkaç defa bu festivalin açılışında bulunuyorum ve şunu memnuniyetle görüyorum. Hem sezon içindeki oyunlarımıza hem festivalimize çok büyük katkı var. Bunda valiliğimizin, ilçe kaymakamlığımızın, milli eğitim müdürlüğümüzün, kültür ve turizm il müdürlüğümüzün ve seyircilerimizin büyük katkısı var. Bu da çok önemli bir şey” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında çocuklara tavsiyelerde de bulunan Kurt, “Hem yerli yazarlarımızın eserlerini iyi bileceğiz hem de dünyanın kabul ettiği büyük yazarların eserlerini bileceğiz. Eğer hem kendi edebiyatımızı hem değerli yazarların eserlerini bilip hem de dünyanın önemli yazarlarının eserlerini takip edersek, dünya ile yarışmamız çok daha kolay olur. Bu nedenle kültür ve sanat alanında, edebiyat alanında kendinizi ne kadar geliştirebilirseniz; dünya çocuklarıyla o kadar iyi yarışabilirsiniz. Çünkü bizim hiçbir dünya çocuğundan eksik kalır yanımız yok. Bu nedenle çok çalışmamız, kendimizi donatmamız gerekiyor. Bu çalışmaların kıymetini bilip, sadece burada izlediğinizle kalmayın. Her zaman kültür ve sanatın içinde olun. Edebiyatımızı iyi hatmedin, tarihimizi iyi bilin. Çünkü bizim dünyadan hiç aşağı kalır yanımız yok. Bu nedenle buradaki hem festival hem oyunlar çok değerlidir. Belki sizler de bir gün tiyatro bölümlerini bitirip, bu sahnede tekrar oyuncu olarak çıkabilirsiniz. Ben bu anlamda verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyor, şenliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Şenliğe katılan çocuklar ise, çok mutlu olduklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür ettiler.

Yapılan konuşmaların ardından çocukların müzik dinletisi ve Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Bir flamingonun renkli ve çiçekli hayatı' adlı oyunu sahnelendi.

Programa Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Devlet Tiyatroları Sanatçı Temsilcisi Alper Tazebaş, İş-Kur Müdürü Salih Serçe ve çocuklar katıldı.

İçerisinde tiyatro oyunlarının, gezilerin ve atölye çalışmalarının olduğu şenlik, 7 Mayıs'ta Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan ‘Anne Keçi ve Yedi Yavrusu' oyunu ile sona erecek.