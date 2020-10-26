17 yıldır ötelenen Sağlık Sokağı'nda asfalt çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Hastane Caddesi ile Akköprü Yolu'nu birbirine bağlayan Sağlık Sokağı'nda asfalt serimine başladı.

Beşyol Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Sağlık Sokak'ta başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 17 yıldır belediye meclisinden karar alınmasına rağmen bugüne kadar ötelenen sokakta 240 metre uzunluğunda ve 17 metre yüksekliğinde taş duvar inşa edilerek alternatif yol yapıldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmada kentte ilk kez taş duvar inşa edilerek yapılan alternatif yolda çalışmalar tamamlanıyor. Yağmur suyu drenaj hattı, taş duvar ve ışıklandırmasıyla modern bir görüntüye kavuşan Sağlık Sokağı, asfalt seriminin ardından yapılacak olan yol çizgi çalışmaları sonrasında trafiğe açılacak.