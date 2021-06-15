18. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sona erdi

Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sona erdi.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sona erdi. Tiyatro bahçesinde düzenlenen şenlikte Trabzon, İstanbul, Ankara ve Bursa devlet tiyatrolarından oluşan 4 oyunu sergilediklerini dile getiren Van Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Gül Urgan Yıldız, “İlki Trabzon Devlet Tiyatrosunun hazırladığı ‘Oz Büyücüsü' oyunu ile açılan şenliğimizde; İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından ‘Ne Dersiniz' oyunu, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından ‘Altın Kız' oyunu ve Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından ise ‘Sinco Akıllı Sincap' isimli oyun sahnelendi” dedi.

Şenliğe çocukların yanı sıra ailelerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldız, “Salonumuz gibi düşünerek 200-250 çocuğumuzu ağırlayacağız diye planlıyorduk. Ancak bazı günler oldu 700 çocuğumuzu burada ağırladık. Gerçekten çocuklarımızın artık sosyalleşmeye ve bu tür etkinliklere çok ihtiyacı var. Ailelerin de, çocukların da ilgisi çok güzel. Hepsinin çok mutlu olduklarını görüyoruz. Çocukların dışında bebeklerimiz bile geldi. Normalde çocuk oyunlarında bebeklerimiz biraz zorlanırlar ama dün bir bebeğimiz, oyun boyunca seyretti ve hiçbir sorun çıkarmadı” ifadelerini kullandı.

8-15 Haziran tarihleri arasında süren şenlikte oyunların günde iki seans şeklinde sahnelendiğini sözlerine ekleyen Yıldız, “Her gün oyunlarımız saat 11.00 ila 14.00 arasında oynandı. Girişten itibaren düzenimiz sosyal mesafe kurallarına göre planlandı. Yine dezenfektan, ateş ölçümü ve HES kodu ile seyircilerimizi alıyoruz. İnşallah pandemi yoluna girer ve aşılanmayla birlikte eylül, ekim ayı itibariyle eski günlerdeki gibi sahnelerimizde buluşmayı diliyorum” diye konuştu.

Oyunları çocukları ile birlikte zevkle seyrettiklerini belirten vatandaşlar ise “Çocuklar bu süreçte sosyal yaşantıdan bir hayli uzaklaştılar. Şimdi böyle sosyal yaşama karışmaları onları hem psikolojik hem de sosyal açıdan olumlu yönde etkiliyor. İnşallah devamı gelir” dediler.