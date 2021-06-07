18. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği başlıyor

Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği 8 Haziran'da başlıyor.

Van Devlet Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen ‘Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin 18'incisi 8 - 15 Haziran 2021 tarihleri arasında Van Devlet Tiyatrosu bahçesine kurulacak olan kamyon sahnede gerçekleştirilecek. Pandemi nedeniyle okulların oyunlarıyla katılamadığı şenliğe Trabzon, İstanbul, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatroları kendi prodüksiyonları olan çocuk oyunları ile katılacak.

Çocuk ve gençlerin oyunları ücretsiz olarak izleyebilecekleri şenlikle ilgili bir açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Gül Urgan Yıldız, korona virüs nedeniyle okulların aktif olarak katılamadığı şenliği, sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler alarak açık havada gerçekleştireceklerini söyledi. Her yıl nisan ayı sonunda başlayıp mayıs ayı ortalarına kadar süren ‘Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin 1999-2000 sezonunda Van Devlet Tiyatrosu çalışanlarının, çocukların ve gençlerin şehrin her köşesinde sanat yapması ve tiyatronun tüm okullara girip sanatın birleştirici gücüyle gençliğin el ele vermesi hayaliyle yola çıktığını vurgulayan Yıldız, “Her okul bir tiyatro olsun düşüncesiyle Van'ın ilçe ve köylerinden belirlenmiş okullara Van Devlet Tiyatrosu çalışanları ulaşarak Türkiye'de, belki de dünyada eşi görülmemiş bir şenliğe imza atmaktadır. Ulaşılan okullardaki çocuklar, gençler sanatçı ağabey ve ablalarının desteğiyle tiyatroyla tanışmaktadırlar. Yıllar içinde giderek büyüyen ve hedefleri arasına yenilerini ekleyen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, amacı doğrultusunda pandemi koşullarında gerekli önlemler alınarak yoluna devam etmektedir. Vanlı çocuk ve gençlerin sahnede sesini duyurmasının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen tiyatroların oyunları da şenliğimiz kapsamında yerlerini almaktadır” dedi.

2012 yılından beri Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği kapsamında çocuk ve gençlere yönelik açık atölyelerin de hayata geçirildiğini dile getiren Yıldız, “Müziği, resmi, heykeli, tiyatroyu, operayı, baleyi profesyonel ellerden tanımalarını sağlayacak gösteriler düzenlenerek, sanatın ışığıyla, deprem yaşamış bölgemiz çocuk ve gençleri için yaşanılan zorlu günler geride bırakılmaya çalışıldı. Şimdi de genel müdürümüzün direktifleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda şenliğimizi gerçekleştirerek bölgede yaşayan çocuk ve gençlerle uygun mesafe koşulları ve tedbirler doğrultusunda biraz olsun sanattan uzak kalmamalarını sağlamak amacıyla iletişimi koparmamaya çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.

Seyircilerin ateşleri ölçülerek ve HES kodu kontrol edilerek şenlik alanına alınacağını belirten Yıldız, “Şenlik süresince her gün 11.00 ve 14.00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek olan oyunlarda seyirciler ateşleri ölçülerek ve HES kodu kontrol edilerek şenlik alanına alınacak olup, sosyal mesafe koşullarına uyumlu seyirci planı yapılarak oyunların izlenmesi sağlanacak” diye konuştu.

Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin 8 Haziran Salı günü Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı olan “Oz Büyücüsü” oyunu ile açılacağını sözlerine ekleyen Yıldız, “9 Haziran'da ‘Oz Büyücüsü' ile devam edecek olan şenlik; 10 - 11 Haziran günlerinde ‘Ne Dersiniz' isimli oyun ile İstanbul Devlet Tiyatrosuna, 12 - 13 Haziran günlerinde ‘Altın Kız' adlı oyun ile Ankara Devlet Tiyatrosuna ev sahipliği yapıp, 14 -15 Haziran günlerinde Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı olan ‘Sinco Akıllı Sincap' isimli oyun ile sona erecek” dedi.