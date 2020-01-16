19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi Van'da başlıyor

Dönem Siyaset Akademisinin kayıtlarının başladığını belirterek, “Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da verecekleri ders ile ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır” dedi.

Parti binasında açıklamalarda bulunan Emre Güray, AK Parti Siyaset Akademisinin ilk olarak 2008 yılında eğitimlerine başladığını hatırlatarak, “Şu ana kadar AK Parti Siyaset Akademisi kurslarında ülke genelinde 75 bin kişi eğitim görmüştür. 30 bin katılımcı başarı sertifikası almaya hak kazanmış ve geçmiş dönem siyaset akademisinde eğitim alan birçok kişi şu an partimizde çeşitli kademelerde siyaset yapmaktadırlar. İleriki günlerde ilimizde siyaset akademisinin 3.'sü düzenlenecektir. Eğitimlerde verilecek derslere göre alanında uzman hocalarımız eğitimler verecek. Bölge siyasetinde söz sahibi olan isimler deneyim ve tecrübelerini paylaşacaklardır” dedi.

AK Parti Siyaset Akademine geçmişte katılıp gerekli eğitimlerini alan kişilerin şu anda Türkiye siyasetinde söz sahibi olan siyasetçiler arasında yerini aldığını ifade eden Güray, “Türkiye siyasi hayatında demokratik dönemin başlamasından bugüne en uzun süre iktidarda kalan parti olma özelliğini taşıyan partimiz, Türkiye ve bölge siyaseti açısından ‘istisnai' bir hareket olma özelliğini korumaktadır. Partimiz, Türkiye siyasetinde yer aldığı andan itibaren sadece iktidar partisi olmanın dışında sürekli yenilikleri takip etmeyi, gelişmeyi ve bulunduğu noktadan ileriye gitmeyi hedeflemiş bir siyasal harekettir. Her daim toplumla iç içe olan politikalarını, stratejik faaliyet planlarını belirlerken, teşkilatların ve halkın taleplerine cevap verme niteliği taşımasına önem veren bir parti olma özelliği taşıdığı için girdiği bütün seçimlerde açık ara farkla galip gelmiştir. Bu başarı sırrının altında yatan en önemli uygulamalardan birisi de AK Parti Siyaset Akademisidir.

Bu bağlamda partimizin kimliği ve tarihsel olarak Türkiye siyasetindeki yeri göz önünde bulundurulduğunda, 19. Dönem Siyaset Akademimizde, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin geleceğinin inşasında söz sahibi olacak, geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek hem siyasal hem de kültürel donanım kazanmak isteyen vatandaşlarımızı siyaset arenasına sunmayı amaçlamaktayız” ifadelerini kullandı.

19. Dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının 13-27 Ocak 2020 tarihleri arasında 'www.siyasetakademisi.akparti.org.tr' internet sitesi üzerinden ya da il başkanlığına bizzat başvuruda bulunularak yapılabildiğini söyleyen Güray, “İlimizde eğitimini vereceğimiz siyaset akademimize 13 ilçemizden ve komşu illerimizden yoğun bir başvuru talebi vardır. Siyaset akademisinin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da verecekleri ders ile ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Siyaset akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır. Ders gün ve saatlerimizi tüm katılımcılarımızı düşünerek hafta sonları yapmayı planlamaktayız. Siyaset akademimize katılım için, 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir. Bu dönem ders programımıza diğer dönemlerden farklı olarak bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte güncel konular ele alınacaktır. Bu konulardan bazıları, popülizm, Suriye krizinde Türkiye'nin dış politikası ve göçmen sorunu, sosyal medya, siyaset ve toplum, profesyonel yönetim teknikleri, stratejik iletişim ve kriz yönetimi dersleridir. Katılımcılar, program sonunda katıldıkları derslerden sınava tabii tutulacaktır ve sınav sonuç sıralamasına göre derecelendirileceklerdir. Sınav sonucunda başarı sırasına göre katılımcılara çeşitli ödüller verilecektir. Bu dönem, diğer dönemlerden farklı olarak Türkiye genelinde dereceye giren katılımcılarımıza ödül olarak gezi programı hediye edilecektir. Buna göre dereceye girenlere; Türkiye birincisine Kudüs, ikinciye Balkanlar, üçüncüye ise İspanya Endülüs gezisi ödülleri verilecektir. Sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alan tüm katılımcılarımıza başarı sertifikası takdim edilecek ve Türkiye genelinde dereceye giren kursiyerlerimize ise ödülleri düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecektir” şeklinde konuştu.