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19 Eylül Gaziler Günü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.


Bahçesaray 15 Temmuz Parkı'nda düzenlenen törene; Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdullah Başar, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, Kıbrıs Gazisi Maksut Ali Maskan, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kamu kurum amirleri ve öğöğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Tören sonrası Kaymakam Öztakak, Kıbrıs Gazisi Maksut Ali Maskan'a hediye takdim etti.

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