Van'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Van Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam eden program, protokol üyelerinin Türkiye Muharip Gaziler Derneği ziyaretiyle son buldu.

19 Eylül Gaziler Günü kutlama programına Van Vali Vekili Faruk Bülent Baygüven, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.