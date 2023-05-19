19 Mayıs anısına bisiklet etkinliği düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu etkinliği düzenledi.

Van'da bisikletin yaygınlaşması, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı anısına bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdi. Eski Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan parkura yaklaşık 200 bisikletli katıldı. 7 kilometrelik bisiklet sürüşünün ardından İskele Yaşar Kemal Parkında son bulan etkinlik boyunca bisiklet sürücüleri sıfır emisyon ve bisikletin yaygınlaşması adına yol boyunca bisikletlerinin zillerini çaldılar. Yoldan geçen ve balkonlarından etkinliği izleyen vatandaşlar da alkışlarla bisiklet sürücülerine destek oldular.

Güzel görüntülere sahne olan 19 Mayıs programında bisiklet sürücüleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Ozan Balcı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.