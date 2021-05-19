İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Van’ın Çatak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Van'ın Çatak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Çatak Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Manto'nun Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören süne erdi.


Törene Çatak Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Manto, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, okul müdürleri ve jandarma personeli katıldı.


Çelenk sunma töreninin ardından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinden geçen Çatak Çayı'nda, Çatak Belediyespor Rafting Takımı sporcuları tarafından Türk bayrağı açılarak görsel şölen sunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.