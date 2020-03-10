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2 ayda 142 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince 2 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 240 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince 2 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 240 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ocak - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 170 operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda toplam 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 240 şüpheli hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem yapılmış olup, 8 şahıs ise tutuklanmıştır” denildi.

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