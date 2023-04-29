2 bin 320 rakımlı krater gölünün kuruması bilim insanlarını endişelendiriyor

Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, kış aylarında yeterli miktarda yağışın olmaması ve yaz aylarındaki buharlaşmayla birlikte krater gölünün kuruma noktasında geldiğini belirterek, “Bu yıl gördüğümüz manzara bizi ürkütüyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Van Gölü'nün kuzeyinde yer alan 2 bin 320 rakımlı Meydan Kalderası'na keşif gezisi düzenleyen bir grup dağcı, krater gölünün büyük kısmının kuruduğunu gözlemlemişti. Van Gölü'nün kuzeyinde, Erciş ilçesinin 7 kilometre kuzeybatısında yer alan Meydan Kalderası ve Gürgürbaba Obsidyen Tepesi bölgesinde de kuraklık hakim oluyor. Gürgürbaba Obsidyen Tepesi'nin zirvesinde, içinde balık türlerinin de yaşadığı 2 bin 320 rakımlı krater gölü, küresel iklim değişikliği nedeniyle kuruma noktasına geldi.

“Göl tamamen kurumuş olacaktır”

İHA muhabirine konuşan Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, krater gölünün bölgeye yağan yağışlardan beslendiğini belirtti. Krater gölünün kıyı şeridinde daha önceleri zaman zaman su çekilmelerinin yaşandığını ancak bu aşamada kuruma noktasına gelmediğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Fakat bu yıl gördüğümüz manzara bizi ürkütüyor. Çünkü göl neredeyse kuruma noktasına yaklaştı. Bunun nedeni, kış aylarında buraya yeteri miktarda yağışların düşmeyişi, yaz aylarında ise buharlaşmanın fazla olmasıdır. Bugünlerde buradaki su miktarının geçmiş yıllara göre düşük olması bu yıl fazla kar yağışını almadığını gösteriyor. Bu durum 2-3 yıl daha tekrarlarsa ‘Bir zamanlar burada bir göl vardı' diyeceğiz. Buradaki göl tamamen kurumuş olacaktır” diye konuştu.