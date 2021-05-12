2. Lig Play-Off Çeyrek Final: Vanspor FK: 0 - Sakaryaspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek çeyrek final ilk maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Şehir Stadı
Hakemler: Hakan Ceylan, Samet Çavuş, Ogün Kamacı
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Barış Gök, Şiyar Kepir, Yakup Demir, Üzeyir Ergün, Abdulkadir Özdemir (Muhammet Mahmut Emir dk. 80 ? ), Sedat Komi, Oktay Aydin, Burhan Arman (Utku Sen dk. 61), Sedat Cengiz (Ali Say dk. 61), Ömer Yıldız (Emre Özkan dk 90+1 ?)
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Nuri Fatih Aydin (Caner Koca dk. 60), Berk İsmail Ünsal (Mehmet Boztepe dk. 90+3 ?), Muhammet Reis (Oğuzhan Kayar dk. 90+3 ?), Ali Özgün (Abdulaziz Solmaz dk. 75 ?), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Hasan Bilal dk. 75 ?), Ümit Yasin Arslan
Goller: Ali Özgün (dk. 47), Berk İsmail Ünsal (dk. 83), (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Çağrı Ortakaya (dk. 34), Nuri Fatih Aydın (dk.54), Hakan Aslantaş (dk. 83) (Sakaryaspor)
Kırmızı kartlar: Selim Kayacı (dk. 85) (Vanspor FK)