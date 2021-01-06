2. Lig: Vanspor FK: 0 - Eyüpspor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Çağlar Mehmet Uludağ, Caner Kurt
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Abdulkadir Özdemir, Utku Şen, Sedat Cengiz, Üzeyir Ergün, Sefa Küpeli, Rüştü Hanlı (İsmail Güner dk. 78), Burhan Arman (Zafer Şensoy dk. 78), Oktay Aydın (Sedat Komi dk. 90 ?), Barış Gök, Yakup Demir
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Serdar Cansu, Muharrem Doğan, Doğan Can Otman, Taha Can Velioğlu, Muhammed Akarslan (Yasin Yener dk. 90 ?), Taşkın İlter, Timur Temeltaş (Mikail Okyar dk. 65), Sadık Baş (Uğur Akdemir dk. 72), Onur Eriş (Muhammet Yeşil dk. 90 ?), Taha Balcı (Artun Akçakın dk. 65)
Goller: Sadık Baş (dk. 4), Muhammed Akarslan (dk. 88) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Muharrem Doğan, Serdar Cansu (Eyüpspor), Üzeyir Ergün (Vanspor Futbol Kulübü)