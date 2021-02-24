2. Lig: Vanspor FK: 1 - Karacabey Belediye Spor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Karacabey Belediye Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ozan Ergün, Mücahit Değermenci, Ali Uğurtan Demirtaş
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Emre Özkan, Yakup Demir, Barış Gök, Üzeyir Ergün, Abdulkadir Özdemir (Selim Kayacı dk. 46), Oktay Aydin, Berkan İbrahim Çakır (Ali Say dk. 46x), Burhan Arman (Utku Şen dk. 54), Sedat Cengiz, Ömer Yıldız (Rüştü Hanlı dk. 74)
Karacabey Belediye Spor: Veysel Sapan, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Alper Karaman (Temel Taşkın dk. 69), Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nızam, Sadık Arda Yılmaztürk, Ömer Çetinbaş
Goller: Sadık Arda Yılmaztürk (dk. 33), Gökhan Cingirt (dk. 75) (Karacabey Belediye Spor), Sedat Cengiz (dk. 72) (Vanspor Futbol Kulübü)
Kırmızı kart: Emre Özkan (dk. 73) (Vanspor Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Yakup Demir, Ali Say (Vanspor Futbol Kulübü)