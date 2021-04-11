2. Lig: Vanspor FK: 1 - Kardemir Karabükspor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yakup Bakır, Soner Akgün, Kadir Beyaz
Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Rüştü Hanlı, Yakup Demir, Barış Gök, Şiyar Kepir (Abdulkadir Özdemir dk. 59), Üzeyir Ergün, Selim Kayacı (Ömer Yıldız dk. 68), Oktay Aydın (Sedat Komi dk. 82 ?), Ali Say, Sedat Cengiz, Utku Şen (Burhan Arman dk. 59)
Kardemir Karabükspor: Olcay Toplu, Sezer Gündüz, Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, Ömer Faruk Yaylacı, Cihan Aydın, Serkan Sıkılmaz (Muhammed Emin Acar dk. 85 ?), Mustafa Akca (Emre Eser dk. 46), Berk Kervankıran, Uğurcan Yasin Tabak, Ali Kemal Yılmaz (Melih Berat Arslan dk. 80 ?), Ömer Çelik (Ahmet Enes Karataş dk. 80 ?)
Gol: Abdulkadir Özdemir (dk. 75) (Silahtaroğlu Vanspor FK)
Sarı kartlar: Yakup Demir, Barış Gök, Üzeyir Ergün (Silahtaroğlu Vanspor FK), Cihan Aydın, Emre Eser (Kardemir Karabükspor)