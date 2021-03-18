2. Lig: Vanspor FK: 2 - Pendikspor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Lütfullah Aslan, Emre Doğu, Burak Sami Şad
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Emre Özkan (Yakup Demir dk. 58), Şiyar Kepir, Barış Gök (Sedat Cengiz dk. 21), Abdulkadir Özdemir, Üzeyir Ergün, Selim Kayacı (Sedat Komi dk. 46) , Oktay Aydin, Ali Say (Berkan İbrahim Çakır dk. 77), Burhan Arman, Muhammet Mahmut Emir
Pendikspor: Emre Aydın, Behlül Aydın (Atakan Arslan dk. 71), Süheyl Çetin, Ömer Can Sokullu, Göksu Türkdoğan, Kerem Kaya, Erdinç Pekgöz (Özgür Çelik dk. 64), Ömer Kandemir (Mahmut Caner Alioğlu dk. 80 ?), Berat Ali Genç, Umut Sönmez (Emirhan Çağlayan dk. 80 ?), Denis Taşkesen (Enis Durak dk. 46)
Goller: Burhan Arman (dk. 47), Sedat Cengiz (dk. 59) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Abdulkadır Özdemir, Sedat Komi (Vanspor FK), Umut Sönmez (Pendikspor)