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2. Lig: Vanspor FK: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

2.

Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığsporu 2-1 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot, Muratcan Ilgaz, Serkan Öksüz


Vanspor Futbol Kulübü: Bekir Demircan, Abdulkadir Özdemir, Utku Şen (Cem Özdemir dk. 74), Sedat Cengiz, Üzeyir Ergün, Sefa Küpeli (Zafer Şensoy dk. 62), Rüştü Hanlı, Burhan Arman, Oktay Aydın (Yaser Yıldız dk. 82 ?), Barış Gök, Yakup Demir


Tetiş Yapı Elazığspor: Okan Aytekin, Onur Alsu, Ömer Faruk Aydemir, Cihan Canpolat (Muhammed Umut Akbulut dk. 46), Eren Çinkılınç (Fırat Ergün dk. 33, Hasan Ekici dk. 86 ?), Salih Polatdemir, Ömer Yıldız, Hebat Alan, Tufan Kelleci, Yiğitcan Erdoğan, Yusuf Ensar Poyrazlı


Goller: Sedat Cengiz (dk. 29 pen.) Yakup Demir (dk. 87) (Vanspor FK), Ömer Faruk Aydemir (dk. 80) (Tetiş Yapı Elazığspor)


Sarı kartlar: Barış Gök, Abdulkadir Özdemir, Sefa Küpeli, Rüştü Hanlı, Oktay Aydın (Vanspor FK), Fırat Ergün, Ömer Yıldız (Tetiş Yapı Elazığspor)

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