2. Lig: Vanspor FK: 3 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü, konuk ettiği Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Serkan Eryılmaz, Mücahit Değermenci, Sabri Üstünel
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Barış Gök, Şiyar Kepir, Yakup Demir, Üzeyir Ergün, Sedat Komi (Muhammet Mahmut Emiri dk. 70), Abdulkadir Özdemir (Selim Kayacı dk. 81 ?), Oktay Aydın, Burhan Arman (Ali Say dk. 46), Sedat Cengiz, Ömer Yıldız (Utku Şen dk. 85 ?)
Karatay Termal 1922 Konyaspor: Bahattin Tuğrul Aygün, Nuri Emre Akşit (Mücahit Kaya dk. 66), Ertuğrul Tekşen (Mehmet Ali Büyüksayar dk. 81 ?), Abdulsamet Kaya (Hüseyin Mert Uyanık dk. 46), Serhat Kot, Selim Dilli, Ali Karakaya (Mert Dikici dk. 73), Kuban Altunbudak, Oğuzhan Eskiköy (Fuat Duran dk. 66), Şener Kaya, Ekrem Kayılıbal
Goller: Ömer Yıldız (dk. 26), Sedat Cengiz (dk. 31 pen.) (Vanspor FK), Abdulsamet Kaya (dk. 3 k.k), Ekrem Kayılıbal (dk. 78), Ekrem Kayılıbal (dk. 80 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Burhan Arman, Yakup Demir, Sedat Cengiz, Şiyar Kepir (Vanspor FK), Kuban Altunbudak (Karatay Termal 1922 Konyaspor)