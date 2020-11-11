İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Lig: Vanspor FK: 3 - Mamak FK: 0

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Mamak Futbol Kulübünü 3-0 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Hamit Basık, Musa Murat Emre, Muhammet Munir Dadı


Vanspor Futbol Kulübü: Bekir Demircan, Abdulkadir Özdemir, Utku Şen, Üzeyir Ergün, Sefa Küpeli (Siyar Kepir dk. 89 ?), Rüştü Hanlı, Yiğit İsmail Gökoğlan (Cihan Halil dk. 63), Burhan Arman, Oktay Aydın (Sedat Komi dk. 79), Barış Gök, Yakup Demir


Mamak Futbol Kulübü: Burak Cemal Çelik, Rahmi Muhammet Akyazı (Ahmet Karaman dk. 74), Hasan Genç, Abdullah Çelik, Özkan Toprak, Mehmet Halil Danış (Enes Kubat dk. 60), Salih Sefercik, Hüseyin İriç (Ataberk Yıldız dk. 87 ?), Burak Evren, Emran Muhammet (Hüseyin Demir dk. 46), Görkem Can Güner (Rıdvan Bingöl dk. 87 ?)


Goller: Burhan Arman (dk. 7), Utku Şen (dk. 14), Sefa Küpeli (dk. 86) (Vanspor FK)


Sarı kart: Salih Sefercik (dk. 21) (Mamak FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.