2. Lig: Vanspor FK: 3 - Mamak FK: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Mamak Futbol Kulübünü 3-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Hamit Basık, Musa Murat Emre, Muhammet Munir Dadı
Vanspor Futbol Kulübü: Bekir Demircan, Abdulkadir Özdemir, Utku Şen, Üzeyir Ergün, Sefa Küpeli (Siyar Kepir dk. 89 ?), Rüştü Hanlı, Yiğit İsmail Gökoğlan (Cihan Halil dk. 63), Burhan Arman, Oktay Aydın (Sedat Komi dk. 79), Barış Gök, Yakup Demir
Mamak Futbol Kulübü: Burak Cemal Çelik, Rahmi Muhammet Akyazı (Ahmet Karaman dk. 74), Hasan Genç, Abdullah Çelik, Özkan Toprak, Mehmet Halil Danış (Enes Kubat dk. 60), Salih Sefercik, Hüseyin İriç (Ataberk Yıldız dk. 87 ?), Burak Evren, Emran Muhammet (Hüseyin Demir dk. 46), Görkem Can Güner (Rıdvan Bingöl dk. 87 ?)
Goller: Burhan Arman (dk. 7), Utku Şen (dk. 14), Sefa Küpeli (dk. 86) (Vanspor FK)
Sarı kart: Salih Sefercik (dk. 21) (Mamak FK)