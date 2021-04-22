2. Lig: Vanspor Futbol Kulübü: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Fatih Tokail, Uğur Erdoğan, Uğur Önay
Silahtaroğlu Vanspor FK: Aydın Bağ, Barış Gök, Emre Özkan, Yakup Demir, Üzeyir Ergün, Sedat Komi, Şiyar Kepir (Selim Kayacı dk. 71), Oktay Aydin, Burhan Arman, Sedat Cengiz (Ali Say dk. 86), Ömer Yıldız (Muhammet Mahmut Emir dk. 63)
Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut, Hüseyin Öztürk (Ahmet Sun dk. 78), Eyüpcan Delibalta, Çağlayan Menderes (Volkan Geyik dk. 68), Halil Köçer, Şahin Fıstıkcı, Alim Harlak, Ömer Faruk Ermeç (Hasan Ahmet Sarı dk. 89 ?), Mehmet Zahit Çınar, Erdi Zengin (Emre Gündoğdu dk. 68), Yusuf Yıldırım (İsmail Güner dk. 89 ?)
Gol: Sedat Cengiz (dk. 42) (Silahtaroğlu Vanspor FK)
Sarı kartlar: Selim Kayacı (Silahtaroğlu Vanspor FK), Hüseyin Öztürk, Ömer Faruk Ermeç (Etimesgut Belediyespor)