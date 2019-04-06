Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı nedeniyle geleneksel ‘2 Nisan Van Gecesi' düzenlendi.

Bir düğün salonunda bu yıl üçüncüsü yapılan gecenin anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalardan sonra misafirlere yöresel ikramlarda bulunuldu. Sunuculuğunu Hakan Pütün'ün yaptığı; Türk Halk Müziği Sanatçısı Yusuf Sahik, Ercişli Şair Gökmen Sakin ve yerel sanatçı Önder Yalçın'ın sahne aldıkları gecede, ‘Van pastası' yarışması da düzenlendi. Jüriliğini Van'ın yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan Mavi Fularlıların yaptığı yarışmada, dereceye girenler ödüllendirildi.

Geceyi düzenleyen Akyol Organizasyon İşletmecisi Necmi Beyde, düzenledikleri gecede amaçlarının Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı nedeniyle toplumun değişik kesimlerinden insanları bir araya getirmek olduğunu belirterek, geceye katılan ve katkı sunan herkese teşekkür etti.