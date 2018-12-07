2. Van Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Ortadoğu EXPO Fuar ve Kongre Merkezinde 150 yayınevinden on binlerce kitabın yer aldığı fuar, 16 Aralık tarihine kadar kitapseverleri ağırlayacak. Fuarın açılışında konuşan Van Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kitap fuarının Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmesinin onur verici olduğunu ifade ederek, “Geçen sene ilkini düzenlediğimiz kitap fuarımıza 100'ün üzerinde yayın evi gelmiş ve 150 binin üzerinde okuyucu fuarımızı ziyaret etmişti. İnşallah bu seneki hedefimiz bunun çok üzerinde kitapseverin fuarımızı ziyaret etmesidir” dedi.

Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının düşük olduğuna değinen Aslan, “Küçükken okuma alışkanlığını öğrencilerimize, çocuklarımıza alıştırmamız ve onlara bunu bir hayat felsefesi haline getirmemiz gerekiyor. Ancak bunu yaşayarak onlara öğretmemiz gerekirken, evimize gittiğimizde hepimiz ya kumandayı alıp televizyonun karşısına geçiyoruz ya da cep telefonlarında saatlerce takılıyoruz. Eğer bu çocuklarımız bizi kitap okurken görmezlerse bunu maalesef hayatlarına tatbik edemiyorlar. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ‘Van okuyor' kampanyası başlattık. Bu kampanya çerçevesinde her gün ilk 20 dakika kitap okutturuyoruz. Bunu bu yıl uygulamaya koyduk ve bu çerçevede önümüzdeki hafta okullarımızı ziyaret ederek bizler de bizzat bunu uygulayacağız. Ben bu anlamda bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, okumanın önemine değinerek, “Her şeyin bir değeri var, ama cehaletin hiçbir değeri yoktur. Van, tarihine baktığımız zaman ilim, irfan ve medeniyet kentiydi. Ama Van, bugün bir terör kenti olmuş, bugün emniyetsiz, kin ve nefret dolu bir gençlikle baş başa kalmış. Bunları nasıl eğiteceğiz, kitapla nasıl buluşturacağız, gençlerimizi bu sapkın fikirlerden nasıl doğru yola getireceğiz? Elbette ki bu noktada alimlere, yazarlara ve Müslüman cemiyete çok büyük görevler düşüyor. Bu anamda kitap fuarının ehemmiyet ve önemini bütün ailelerin idrak etmesi lazım” diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan da, geçen yıl 100 yayın evi ile ilk defa yaptıkları fuarı bu yıl 150 yayın evinin katıldığını dile getirerek, “150'den fazla yazarımız ve toplumumuzda unutulmuş ancak çok önemli yeri olan sahaflık mesleğinden katılımcılarımız var. Bunun yanında yazar ve şairlerimiz bedelsiz olarak destek vermek amacıyla aramıza katıldılar. Onlara ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimini gerçekleştiren protokol, stantları gezerek kitaplar hakkında bilgi aldı.

Açılışa bazı kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.