20 Mayıs Dünya Arı Günü

Edremit Mehmetçik Selen ve İpekyolu Şefkat anaokullarında düzenlenen programa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Erkan, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Neşe Uğurlu Çabuker, Koordinasyon Şube Müdürü Celaleddin Arvasi, Veteriner Sağlık Teknikeri Tahir Keçeci, Van Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Tandoğan, İpekyolu Bal Birliği Başkanı Yusuf Öcal, Gevaş Bal Birliği Başkanı Fırat Çemberlitaş, Çatak Bal Birliği adına arıcı Alihan Puli ve il müdürlüğü personeli katıldı.

Proje Koordinatörü Tahir Keçeci, Dünya Arı Günü ve balın faydalarıyla ilgili yaptığı konuşmanın ardından çocuklara bal tattırılarak, bal yemelerini özendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla birer kavanoz bal dağıtımı yapıldı.