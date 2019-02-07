2019 yılı ilk UKOME toplantısı yapıldı

olağan toplantısı yapıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığınca düzenlenen UKOME toplantısı, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, Ferit Melen Hava Meydanları Müdürlüğü temsilcileri ile belediyenin ilgili daire başkanları katıldı.

16 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Gevaş ilçesinde yediemin otopark açılması, İpekyolu Belediyesi tarafından Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2. Sokakta yapılan Butik sokağın trafiğe kapatılması, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Van-Edremit karayolu ile Van-Özalp karayolu üzerinde üst geçit yapılması, İskele Caddesi'ni Koçibey Caddesi'ne bağlayan Gündüz Sokağın çift yöne çevrilmesi gibi birçok konu görüşüldü.