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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Özel Lokman Hekim Van Hastaneleri tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


Özel Van İpekyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe; şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Özel Lokman Hekim Hastanesi personelleri ve beraberindekiler, günün anısına öğrencilerle ‘Gerçek Dostlar Kromozom Saymazlar' sloganıyla birlikte pasta kestiler. Velilerin de katılmış olduğu etkinlikte, çocuklara balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.


Okul müdürü, öğretmenler ve veliler, yapılan etkinlik için hastane yönetimine teşekkürlerini ilettiler.

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