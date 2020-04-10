2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı

Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde Nisan ayında yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Günlerdir Van merkezde havaların ısınmasıyla vatandaşlar baharı beklerken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.