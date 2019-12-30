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23 operasyonda 189 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince düzenlenen 23 ayrı operasyonda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen 23 ayrı operasyonda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Kasım-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 operasyon yapıldığı belirtilerek, “Toplam 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 28 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır” denildi.

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