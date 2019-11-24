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24 Kasım Öğretmenler Günü

Van’ın Erciş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenlendi.


Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, idareci ve öğretmenlerden oluşan topluluk, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte karanfil bıraktı. Programda ayrıca, Erciş Kara Yusuf Paşa Camisinde deprem şehidi öğretmenler için mevlit okutuldu.

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