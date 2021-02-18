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24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van’da 12 farklı dosyadan aranması olan ve toplam 24 yıl 2 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Van'da 12 farklı dosyadan aranması olan ve toplam 24 yıl 2 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, özel olarak kurulan ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde; ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', ‘mala zarar verme' ve ‘konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 12 farklı dosyadan aranması olmak üzere toplam 24 yıl 2 ay 23 gün hapis cezası bulunan N.İ. isimli şahıs, yapılan uzun ve titiz çalışmalar sonucunda ilimiz sınırları içinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilerdeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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