Van Büyükşehir Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla konferans düzenledi.

Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Edremit ve İpekyolu ilçelerinde ‘25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla konferans verildi. Ünlü psikolog-yazar Rabia Laçin tarafından verilen konferansa kadınlar büyük ilgi gösterdi. Laçin, konferansta kadına yönelik şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuk üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi, başvurulabilecek yollar, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal mevzuat, şiddet önleme ve izleme merkezleri konusunda bilgiler anlattı.

Bir çocuğun ailede gördüğünü, sonraki hayatta kendi ailesine, eşine ve çevresine de yansıttığını belirten Laçin, “Ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Biz anne ve babalarımızı ne kadar tenkit edersek edelim, farkında olmadan onları taklit ederiz. Şiddet gören bir anne ve babanın evladı, çocuğuna şiddet göstermesi çok sıra dışı bir şey değil. Böyle mi olması gerekiyor? Bu işin farklı bir tarafı. Yani biz ne gördüysek onu mu uygulamalıyız? Değil. Allah bir akıl, bir idrak vermiş. Doğruyu eğriden ayırmamız gerekiyor” dedi.

Konferansın ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Laçin'in kitabı “Perspektif” katılımcılara ücretsiz şekilde dağıtıldı.