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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri koordinesinde Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanlarında bulunan mahalle muhtarlarının katılımıyla Sanayi Şehit Ferhat Arslan Polis Merkezi Amirliğinde bir toplantı düzenlendi. Toplantıda; kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyon, işbirliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve KADES (Kadın Acil


Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme yapıldı.

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