Van AVM'de stant açılarak broşür dağıtımı yapan kurumların personelleri, çeşitli hediyeler de dağıttı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen program kapsamında; kadına yönelik şiddette farkındalık oluşturmak ve şiddete maruz kalanların hangi kurumlara başvurabileceği, yasal haklarını nasıl arayabilecekleri, kanun kapsamında ne gibi haklara sahip oldukları konularında bilgilendirme yapıldı. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte üniversitesi öğrencileri de kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna dikkat çekmek adına konser verdi.