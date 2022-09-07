28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Van'da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar sonucunda, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.C. isimli şahıs, 6 Eylül 2022 Salı günü Başkale ilçesinde yakalanmıştır. Adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine gönderilmiştir. Jandarmanın dedektifleri olarak tabir edilen JASAT ekipleri, kentte suçlulara geçit vermeyerek aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir” denildi.