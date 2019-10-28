VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıldönümü kutlama programı; Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Çatak Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunulması ile başladı. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen tarafından kaymakamlık makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.

Törene, Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum müdürleri, gaziler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve askeri erkân katıldı.