Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle bir tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıldönümü kutlama programı; Van Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenkler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından sunuldu. Buradaki tören, korona virüs tedbirleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve askeri erkân katıldı.