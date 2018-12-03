Van'ın İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün ev sahipliğinde, Van Vali Vekili Sinan Aslan, ilçe muhtarları, STK'lar, aileler ve vatandaşların katıldığı programda, Engelsiz Yaşam Akademisi kursiyerlerinin yaptığı gösteri ve şovlar izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programda bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, nüfusumuzun azımsanmayacak bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşların sorunlarına sahip çıkarak, sağlıklı politikalar ve kalıcı çözümler üretilmesi ve onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterdiklerini belirterek, “2017 yılı Temmuz ayında faaliyete geçirdiğimiz Engelsiz Yaşam Akademimizden bugüne kadar toplamda bin 500, halen de 35 farklı branş ve hizmet alanında 520 engelli birey faydalanıyor. Ayrıca Mayıs 2018'de belediyemiz ana hizmet binasında açtığımız Engelsiz Kafemizde istihdam edilen 16 engelli birey, üretimden servise kadar her aşamada sorumluluk alarak kişisel gelişimlerini sürdürmektedirler” dedi.

Tamamı engelli kursiyerlerce yapılan ve şiir, dans, müzik tiyatro etkinliklerinin yer aldığı program sıra gecesi ile sona erdi.