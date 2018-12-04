3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zırhlı araçlara bindirilen ve polis şapkası takarak ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğlenen çocukların keyifli bir gün geçirdiği belirtildi. Açıklamada, “Bizler kadere inanan insanlarız ve hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Bu özel insanların daima yanında olacağız ve hayatlarında önlerine çıkan engelleri el ele birlikte aşacağız. Gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklarımıza hediyeler takdim edildi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi” denildi.