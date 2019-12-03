Merkezdeki özel insanları ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları hakkında bilgi alan Semra Aydemir ve Elmas Ay, engellilerin özel olduklarını ve Rabbimizin bizlere emanetleri olduğunu dile getirdiler. Aydemir ve Ay, “Engelli kardeşlerimize gereken ilgi, sevgi ve saygıyı göstermek, onların iş ve sosyal hayatımızda eşit bireyler olarak görmemiz, onların tüm hizmetlerde yeterince yararlanmaları için birey olarak üzerimize ne düşerse yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Her birimiz yarın bir engelli olmaya adayız. Kardeşlerimizin her türlü eksiğini karşılanması için çalışacağız. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyoruz” dediler.