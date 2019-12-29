3 bin rakımda karla mücadele

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin Rakamlı Karapet Geçidi'nde önceki gün kar yağışı ile birlikte fırtına ve tipi dolayısıyla yol tedbir amaçlı kapatıldı. Fırtınanın durmasıyla ulaşıma açılan yolda

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu gün 5 iş makine ile birlikte Karapet Geçidi'nde yüksekliği yer yer 2 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.