3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oluyor

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van şehir merkezinde zaman zaman etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Akdeniz ve Güney illerde vatandaşlar denize girerken Van'da ise halen kıştan kalma günler yaşanıyor.