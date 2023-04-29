İhlas Haber Ajansı

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3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oluyor

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor.



Van şehir merkezinde zaman zaman etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Akdeniz ve Güney illerde vatandaşlar denize girerken Van'da ise halen kıştan kalma günler yaşanıyor.

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