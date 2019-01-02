3 bin yıllık Kız Kalesi aslına kavuşuyor

Van'ın Edremit Belediyesi, ilçenin önemli değerlerinden olan 3 bin yıllık Kız Kalesi'ni yaptığı rekreasyon çalışmasıyla aslına kavuşturdu.

Edremit ilçesinde yer alan ve Van'ın panoramik bir bakışına sahip Kız Kalesi, 3 bin yıl aradan sonra hak ettiği konuma geldi. Edremit Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde tamamlanan Kız Kalesi ve Seyir Tepe Kafe ve Restoran basın mensuplarına tanıtıldı. Kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, peyzaj ve rekreasyon çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “İki yıllık bir çalışma sonrasında projemizi kuruldan geçirdik ve bölgeye has imar planını yaptık. Daha sonra buradaki kaçak yerleri ve gecekonduları yıkarak, Kız Kalesi Peyzaj ve Rekreasyon Projemiz doğrultusunda burayı elden geçirdik. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonucunda bu duruma getirdik. Burası; seyir terası, yeşil alanları, ışıklandırma alanları ile vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. 3 bin yıl önceki haline dönen Kız Kalesi, 3 bin yıl aradan sonra hak ettiği duruma geldi” dedi.

Her şehrin bir seyir tepesine sahip olduğunu dile getiren Çiçekli, “İnsanların gittiği şehirlerin panoramik bir bakışa sahip noktası vardır. Van'ın da böyle noktaları çoktu, ancak ıslah edilmesi, elden geçirilmesi gerekiyordu. Şu anda Kız Kalesi'ni bu hale getirdik. Burası artık Van'a gelecek olan misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz, Van'a nerden bakılır denildiğinde gelebilecekleri bir yer haline geldi. Yine buraya gelen insanların çay ve kahve içecekleri, yemek yiyecekleri bir yere de ihtiyaç vardı ve biz o yeri de sit alanının hemen dışında Seyir Tepe Kafe Restoran olarak yaptık ve Edremit Kaymakamlığı ile Edremit Belediyesi bünyesinde burayı da işleteceğiz. Burası da, Kız Kalesi de artık hak ettiği muameleyi görecek hale geldi” ifadelerini kullandı.

“Kültür varlıkları; ahır olarak bırakılmayla, gayri meşru faaliyetlere konu edilmeyle veya işgal edilmeyle korunamaz"

Belediye olarak kültür varlıklarını koruma yönünde iki yıldır ciddi mücadele verdiklerini vurgulayan Çiçekli, “Kültür varlıkları; ahır olarak bırakılmayla, gayri meşru faaliyetlere konu edilmeyle veya işgal edilmeyle korunamaz. Buralar insanlarımızın, vatandaşlarımızın veya toplumun kullanımına açılacak dönüşümlerle kullanılabilir. Biz birinci halk plajını açtığımızda, 1967 yılında yapılmış okulları işlevlendirdiğimizde bize saldıran zihniyet; Kız Kalesi'nin peyzajını yapmaya çalıştığımızda, Seyir Tepe Kafe Restoranı sit alanın dışına yaptığımızda aynı şekilde bize saldırdılar. Ben bu ilgilileri kınıyor, onları yapıcı olmaya davet ediyorum. Kentimizi, şehrimizi hak ettiği konuma elbirliğiyle getirmeye davet ediyorum. Çatışmadan, kavgadan artık yorulmadılar mı? Gelsinler, kentin hak ettiği hizmeti sunma noktasında bize destek sunsunlar. Önümüzü açmaya da önerileriyle bize destek olsunlar ve artık bu kavga dilinden, çatışma dilinden vazgeçsinler” diye konuştu.

Açılışın ileriki süreçte yapılacağını da sözlerine ekleyen Çiçekli, maliyeti hakkında da bilgilendirmede bulunarak, “Toplam 1.8 milyon TL'ye mal olan bu projemizin 900 bin TL'sini Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı marifetiyle projelendirdik. Geri kalan 900 bin TL'sini ise Edremit Belediyesi olarak karşıladık. İnşallah ileriki süreçte ilimize gelen bir devlet büyüğümüzün teşrifi ile resmi olarak açılışını gerçekleştireceğiz. Ben bu anlamda gerek Kız Kalesi'nin gerekse Seyir Tepe Kafe ve Restoranımızın ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Program, alanın gezilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.