3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kemerspor: 0

Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Kemersporu 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Erhan Gündoğdu, Halil Altun

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Soner Birinci, Batuhan Er, Emrah Tacir, Serdar Cansu, Burçak Özkanca, Oktay Aydın, Güney Tutcuoğlu (Mesut Saray dk. 68), Barış Gök, Barış Sağır (Samet Cantürk dk. 77), Yakup Demir

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Kemerspor: Faik Doğukan Duyum, Erman Kılıç (Semih Hatipoğlu dk. 72), Zekeriya Çakırca, Berkay Yüksel, Mehmet Meke, Murat Sevimler, Hasan Emiroğlu, Ahmet Maran, Olcay Meydan, Umut Çelik (Mahmut Mert Kalkan dk. 38), Serkan Dağ

Teknik Direktör: Tuğrul Metin

Sarı Kartlar: Zekeriya Çakırca (dk.4), Mahmut Mert Kalkan (dk. 45), Murat Sevimler (dk. 66) (Kemerspor), Oktay Aydın (dk. 59), Soner Birinci (dk. 60) (Van Büyükşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: Oktay Aydın (dk. 61)

Goller: Batuhan Er (dk. 18), Serdar Cansu (dk. 30) (Van Büyükşehir Belediyespor)