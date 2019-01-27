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3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kemerspor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Kemersporu 2-0 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Yücel Büyük, Erhan Gündoğdu, Halil Altun


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Soner Birinci, Batuhan Er, Emrah Tacir, Serdar Cansu, Burçak Özkanca, Oktay Aydın, Güney Tutcuoğlu (Mesut Saray dk. 68), Barış Gök, Barış Sağır (Samet Cantürk dk. 77), Yakup Demir


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Kemerspor: Faik Doğukan Duyum, Erman Kılıç (Semih Hatipoğlu dk. 72), Zekeriya Çakırca, Berkay Yüksel, Mehmet Meke, Murat Sevimler, Hasan Emiroğlu, Ahmet Maran, Olcay Meydan, Umut Çelik (Mahmut Mert Kalkan dk. 38), Serkan Dağ


Teknik Direktör: Tuğrul Metin


Sarı Kartlar: Zekeriya Çakırca (dk.4), Mahmut Mert Kalkan (dk. 45), Murat Sevimler (dk. 66) (Kemerspor), Oktay Aydın (dk. 59), Soner Birinci (dk. 60) (Van Büyükşehir Belediyespor)


Kırmızı kart: Oktay Aydın (dk. 61)


Goller: Batuhan Er (dk. 18), Serdar Cansu (dk. 30) (Van Büyükşehir Belediyespor)

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