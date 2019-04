3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 3 - Elaziz Belediyespor: 2

Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Elaziz Belediyesporu 3-2 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Tolga Sancak, Soner Akgün, Mesut Hakalmaz

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Emre Toptan, Samet Cantürk (Burçak Önkanca dk. 67), Yakup Demir, Şerif Doğan (Oktay Aydın dk. 62), Barış Sağır, Güney Tutcuoğlu, Soner Birinci, Umut Koray Öz, Serdar Cansu, Batuhan Er (Osman Berk Kınlı dk. 84)

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Muhammet Can Öztürk, Burak Altıngök, Yunus Can Bozkır, Mazlum Öndil, Gökhan Aydaş, Batuhan Kaya (Semih Ekmen dk. 64), Burak Kavlak, Enver Abdullah Filiz, Eren Can Özçelik (Furkan Yiğit dk. 46), Samet Taş (Ferhat Canlı dk. 80)

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Sarı Kartlar: Samet Taş (dk. 48), Yunus Can Bozkır (90+6) (Elaziz Belediyespor), Güney Tutcuoğlu (dk. 72), Soner Birinci (dk. 81), Salih Şenbaş (dk. 90+5) (Van Büyükşehir Belediyespor)

Goller: Gökhan Aydaş (dk. 17-87) (Elaziz Belediyespor), Batuhan Er (dk. 24-42), Umut Koray Öz (dk. 45+2) (Van Büyükşehir Belediyespor)