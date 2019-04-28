İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 3 - Elaziz Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Elaziz Belediyesporu 3-2 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Tolga Sancak, Soner Akgün, Mesut Hakalmaz


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Emre Toptan, Samet Cantürk (Burçak Önkanca dk. 67), Yakup Demir, Şerif Doğan (Oktay Aydın dk. 62), Barış Sağır, Güney Tutcuoğlu, Soner Birinci, Umut Koray Öz, Serdar Cansu, Batuhan Er (Osman Berk Kınlı dk. 84)


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Muhammet Can Öztürk, Burak Altıngök, Yunus Can Bozkır, Mazlum Öndil, Gökhan Aydaş, Batuhan Kaya (Semih Ekmen dk. 64), Burak Kavlak, Enver Abdullah Filiz, Eren Can Özçelik (Furkan Yiğit dk. 46), Samet Taş (Ferhat Canlı dk. 80)


Teknik Direktör: Alaettin Tutaş


Sarı Kartlar: Samet Taş (dk. 48), Yunus Can Bozkır (90+6) (Elaziz Belediyespor), Güney Tutcuoğlu (dk. 72), Soner Birinci (dk. 81), Salih Şenbaş (dk. 90+5) (Van Büyükşehir Belediyespor)


Goller: Gökhan Aydaş (dk. 17-87) (Elaziz Belediyespor), Batuhan Er (dk. 24-42), Umut Koray Öz (dk. 45+2) (Van Büyükşehir Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.